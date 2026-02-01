柯文哲強力推薦黃國昌　新北市轉型要新人

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部2月1日開幕，前民眾黨主席柯文哲也出席站台，這也是柯文哲繼去年12月27日出席“為新北應援”活動後，第二度力薦黃國昌，柯文哲強調，要讓新北市用最快的速度脫胎換骨，沒辦法用過去的傳統思維，一定要全新的政治人物，而黃國昌就是這樣的人！



黃國昌1日開幕位於新北市新莊區的2026新北市長競選總部，除了前民眾黨主席柯文哲出席拉高人氣外，民眾黨籍將宣誓就職的不分區“立委”洪毓祥、陳清龍、李貞秀，新竹市副市長邱臣遠，新北市議員陳世軒，民眾黨秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠，前“立委”劉書彬、陳昭姿、麥玉珍，前中廣董事長趙少康，中國國民黨籍新北市議員陳明義等人出席，也有逾200名熱情民眾到場支持。



柯文哲致詞時表示，前天黃國昌還在“立法院”奮戰到最後一秒，今天早上競選總部就開幕了，這代表黃國昌是一個非常有效率的人！競總也是民眾黨的縮影，本來就沒什麼資源，特別是過去一整年都在被清算，面對2026地方選舉，我們只能用最精簡的人力、最有限的資源、做最大力量的發揮，希望在今年可以獲得一個最好的成績。



柯文哲說，新北市是全台灣人口最多的行政區，有400萬人口，長年以來藍綠兩大黨輪流執政，但他覺得新北市還是改變得太慢，若要進步得更快，需要一個全新的政治人物。一個城市要快速轉型，沒辦法用過去的傳統思維，而沒有包袱的黃國昌就是這樣的人選！



柯文哲舉例說，黃國昌在“中研院”當學者時，幫蔡英文寫十年政綱，當“立委”時到處揭弊，當民眾黨主席時，帶著民眾黨走過最困難的時刻，由此可知，黃國昌做事非常認真。請新北市民仔細想一想，一個不圓滑、不討好民粹、不會花時間去搞交際的政治人物，還願意把時間都用來解決問題，這不就是我們要的市長嗎？很多人說黃國昌太兇都在咆哮，但難道要一個鄉愿型的政治人物嗎？要一個看到不公不義、看到擺爛、看到貪污腐敗，卻要裝得很優雅、溫良恭儉讓的市長嗎？



柯文哲強調，如果每一個政治人物都要當好人，那人民就不會有好日子過，他想要告訴新北市民，新北可以不一樣，只要你們選擇黃國昌。