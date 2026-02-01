黃國昌起跑選新北市長　尊侯友宜、倡藍白合

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌的新北市長競選總部2月1日開幕，黃國昌致詞時力捧中國國民黨籍新北市長侯友宜，並以“藍白合”為主要方向呼籲，在未來競選過程中，與藍營的競合，民眾黨支持者要當成台灣民主健康的展現，讓新北市民清楚看到，政治可以不用罵來罵去，除了競爭，為了願景也能攜手合作。



國民黨尚未提名新北市長人選，有意參選者包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然。



媒體問及，黨內是否已完成新北市長徵召程序？黃國昌表示，那只是很小的事，徵召程序理應交由黨內相關委員會處理，自己提案徵召自己，感覺怪怪的。比起形式，更重要的是未來將如何向新北市民交代城市願景與具體規劃。



黃國昌位於新北市新莊區的2026新北市長競選總部揭幕，除了前民眾黨主席柯文哲出席拉高人氣外，民眾黨籍將宣誓就職的不分區“立委”洪毓祥、陳清龍、李貞秀，新竹市副市長邱臣遠，新北市議員陳世軒，民眾黨秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠，前“立委”劉書彬、陳昭姿、麥玉珍，前中廣董事長趙少康，中國國民黨籍新北市議員陳明義等人出席，也有逾200名熱情民眾到場支持。



黃國昌致詞時表示，台灣民主健康的展現、為了更重要的願景攜手合作的例子，就在北投士林科技園區，當初柯文哲不計毀譽落實北士科，承受的抹黑與罵名網路上都還找得到，但現在即將由國民黨籍台北市副市長李四川與輝達簽約，若沒有前人種樹，哪來今天的成果？市政正是如此一棒接著一棒。