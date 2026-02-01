黃國昌下令　6名新白委明報到上工

左起陳琬惠、趙少康、黃國昌、柯文哲、邱臣遠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨6名新任不分區“立委”3日即將宣誓就職，民眾黨主席黃國昌1日表示，感謝中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的邀請，他當天會陪6名新任“立委”到“立法院”報到。所有新任“立委”2日上午就會到黨中央報到，沒有在放假的，會把接下來的工作很有節奏地展開。前民眾黨主席柯文哲2024雖沒當選，無論民眾黨8席不分區“立委”是誰，都會兌現政見承諾。



柯文哲受訪時，被問及未來會否替國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平站台？柯文哲則打趣說，今天是黃國昌競選總部開幕的日子，今天都不講壞話。



黃國昌位於新北市新莊區的2026新北市長競選總1日揭幕，除了前民眾黨主席柯文哲出席拉高人氣，民眾黨籍將宣誓就職的不分區“立委”洪毓祥、陳清龍、李貞秀，新竹市副市長邱臣遠，新北市議員陳世軒，民眾黨秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠，“立委”陳昭姿、前“立委”劉書彬、麥玉珍，前中廣董事長趙少康，中國國民黨籍新北市議員陳明義等人出席，也有逾200名熱情民眾到場支持。



黃國昌會後接受媒體訪問，被問及國民黨會否在提名時程太慢？黃國昌說，他尊重國民黨內的民主程序。藍白接下來的合作，第一階段是2026的共同願景與政策。在此基礎上，第二階段才會有正式的政黨合作協議，清楚地向台灣社會說明，兩大黨的合作開大門走大路，是基於實踐共同的政策價值與願景，寫下承諾，無論未來誰當選，我們會全力推動，且在此協議中，民眾能清楚知道遊戲規則。



黃國昌強調，他與國民黨主席鄭麗文見面時說過，民眾黨秉持最大的誠意與善意，用最好的方式推舉出最強的團隊給各縣市的台灣人民，這樣的保證請民眾拭目以待，我們一定說到做到。