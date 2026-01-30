中評關注：新竹縣提名殺到見骨　考驗鄭麗文

國民黨主席鄭麗文1月21日在中常會中定調藍營初選要依照黨的遊戲規則走。（中評社 資料照） 中評社新竹2月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後將進行初選，堅持全民調的徐欣瑩強調將參選到底，陳見賢則呼籲應回歸黨內初選機制。兩人近日不斷隔空叫陣，殺得刀刀見骨，能否拆彈成功？正考驗國民黨主席鄭麗文的智慧。



新竹縣長藍營黨內初選競爭如此激烈，主因是新竹縣向來是藍營鐵票區，綠營在新竹縣已長達25年未能執政，因此誰能在藍營黨內初選出線，就有很高機率能夠勝選。



但近幾年隨著新竹縣人口快速變化，藍綠板塊早已不可同日而語，更何況目前綠營呼聲最高的民進黨籍竹北市長鄭朝方尚未表態，藍營若在初選階段就傷了和氣，這一仗恐不好打。



追根究底，陳見賢和徐欣瑩為何互不相讓？沒有全台知名度的陳見賢真的那麼強嗎？這從陳去年11月底率先宣布將爭取國民黨新竹縣長提名的排場，就可看出陳的地方實力。



當時包括國民黨籍新竹縣議會正副議長、20多位新竹縣議員和上百位新竹縣鄉鎮長、各代表會正副主席與各工商團體都到場力挺陳見賢，他大秀肌肉展現強烈的企圖心。



陳見賢因擔任國民黨新竹縣黨部主委長達9年，加上任職新竹縣副縣長也已7年，藍營的地方組織幾乎全掌握在他手裡，這也是讓徐欣瑩感到最不服氣的地方。徐在國民黨中央1月中進行第2次協調會破局後，受訪時就忍不住痛批陳根本是“球員兼裁判”，要求陳即刻辭去黨主委一職，並主張黨內初選應採全民調方式進行。



陳見賢當時則是四兩撥千金，甚至提議要不然就“開放參選”，國民黨不提名，但開放讓兩人都代表藍營參選，勝負最後交由選民決定。徐欣瑩當時不肯答應是因為，面對鄭朝方來勢洶洶，“三腳督”對藍營來說勝算不大，更何況她過去就曾已有吃過一次悶虧的不好經驗。