綠高雄議員初選開打　賴瑞隆、邱議瑩各自拚

綠委賴瑞隆1日陪同要選議員的新人掃街。（圖：賴瑞隆辦公室提供） 中評社高雄2月2日電（記者 蔣繼平）民進黨“直轄市”議員初選3月起展開。高雄方面，賴瑞隆已開始輔選新潮流菊系的議員、新人。邱議瑩近期為幫新人拉抬聲勢，促成蕭美琴同框看板替3名議員與新人助陣。外界關注綠營高雄市長初選後的整合，目前賴、邱在議員初選部分各自出力。



賴瑞隆1日上午與媒體人王瑞德一起陪同綠議員黃彥毓、及要參選議員的新人黃敬雅、蘇致榮、黃偵琳、尹立、洪村銘等人進行市場掃街；下午再與綠委邱志偉陪同要參選議員的新人蔡秉璁，前往梓官第一市場及橋頭市場向鄉親拜早年。



賴瑞隆準備“好運隆加馬”春聯送給鄉親並感謝市民朋友支持，會持續踏實、深入基層，傳達施政理念，也會持續和更多的議員及參選人走入人群，爭取選民支持，期待有更多優秀的議員進入議會，共同為大高雄的進步努力，推進高雄發展。



邱議瑩由參選高雄市議員的新人林浤澤在前鎮、小港選區掛上最新一波競選看板，同時有蕭美琴、民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委邱議瑩3人同框力挺，並強調這是以“戰貓”蕭美琴領軍、會做事的“邁團隊”力挺。



邱議瑩也大力推薦“無黨籍的明孝里里長林浤澤年輕有為、做事認真，是前鎮小港最好的選擇。”另外，邱議瑩近期已陸續促成蕭美琴推薦綠議員鄭孟洳、要參選議員的張以理、林浤澤的同框看板，總共已有3面陸續上架。