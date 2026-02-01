官方公告白6席遞補　李貞秀首位陸配立委

台“中選會”公告，李貞秀等6人遞補為民眾黨不分區“立委”。（“中選會”提供） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）台“中選會”1日公告，台灣民眾黨籍的洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人，遞補當選民眾黨不分區“立委”。其中，李貞秀的陸配身份近期引發社會關注，成為台灣首位陸配“立委”。



李貞秀現年53歲，出生於湖南，1993年來台定居，已33年，和夫婿育有5個小孩。她曾在訊碟與鴻海等科技公司任職，後自行創業。歷任新竹創新創業協會ESG永續發展委員會主委、星和利股份有限公司創辦人。



對於李貞秀擔任“立委”的爭議，“中選會”指出，不屬於選務權管與執掌事項，不評論或回應。



李貞秀辦公室1日晚間發出聲明表示，李貞秀是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》之正當法律權利及程序產生的“立法委員”，李貞秀的背景正代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要的角色。族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成“國安風險”。



李貞秀批評，執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，此種語言暴力令人遺憾。出身從來不應成為妨礙投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲。李貞秀的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，多元聲音正是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。



李貞秀說，依《中華民國宣誓條例》第6條規定，“立法委員”將恪遵“憲法”、效忠“國家”、依法行使職權。令人疑惑的是，不論是李貞秀或任何一位“立法委員”，就職宣誓誓詞時，恪遵的是“中華民國憲法”，依據的是“中華民國”的法律行使職權，並沒有李貞秀與他人不同之情形。



她表示，同樣的，就任“立法委員”後，行政機關依法行政，依據相關法律及規定受“立法委員”監督，不論是李貞秀或行政機關，都是遵循“中華民國”的法律行事。為何是李貞秀依法就任前，民進黨籍“立委”吳思瑤就能未審先判指涉李貞秀的質詢、索取資料或是相關會議，會讓行政機關跟“立法院”議事產生“國安”問題？這是在對“中華民國”體制及法律沒自信的發言嗎？