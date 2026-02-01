中評關注：柯文哲掌實權　綠會續攻李貞秀？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月2日電（記者 鄭羿菲）台“中選會”1日公告台灣民眾黨6席不分區“立委”遞補，包括陸配李貞秀，在與中國國民黨較親近的民眾黨主席黃國昌離開“立法院”，且因地方選舉而讓前民眾黨主席柯文哲逐漸掌握黨內權力當下，顯然“綠白合”（個案式合作）有彈性，李貞秀也將成指標。未來綠營若持續膝反射攻擊白營、卡李貞秀，則代表賴清德堅壁清野的鬥爭路線、“抗中”路線依舊，只想著要把白推向藍。



柯文哲日前爆料曾與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘密會時提及“你讓《人工生殖法》過，總預算及軍購案我來處理”。從時間序來看，社會大眾才瞭解為何柯建銘當時要求民進黨籍衛環委員會召委劉建國排審《人工生殖法》，甚至下令要讓法案出委員會。這除了展現柯文哲有綠白個案合作的彈性外，也有柯文哲逐漸掌握黨內權力的跡象。



此外，白委陳昭姿因柯文哲當年承諾推動代理孕母通過，變成不需依黨內“不分區‘立委’兩年條款”請辭的特例，及柯文哲擔任民眾黨“國家治理學院”院長一職，都代表著柯文哲從衹有實質影響力的黨內精神領袖，逐漸變為黨內制度握有實權的象徵。



而陳昭姿出身綠營，曾任台灣北社秘書長、陳水扁民間醫療小組發言人，也讓外界揣測柯文哲讓她留在“立院”是否有其它功能。



雖然民眾黨的一人政黨特性，讓柯文哲擁有“治外法權”，柯一句話黨內不敢不從，但為杜絕外界批判無黨職卻干涉黨務，“國家治理學院”院長一職顯得重要。



民進黨在“立法院”上個會期，想推動新台幣1.25兆元軍購特別預算、總預算案的進度，但遭藍白強烈反對鎩羽而歸，其中原因包括女綠委猛烈批判陳昭姿，甚至“行政院”祕書長張惇涵率“中選會”委員被提名人拜會民眾黨團時，也刻意諷刺黃國昌攜帶機敏資料出會議室，這也代表民進黨上下仍膝反射式的視白營為寇讎。賴清德、“行政院長”卓榮泰都未曾放長眼光去想過綠白個案式合作的契機。