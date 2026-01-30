中評關注：國共智庫對接意義重大

國民黨副主席蕭旭岑和智庫副董事長李鴻源2日將率團前往大陸對接交流。（中評社資料照） 中評社台北2月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席蕭旭岑2日一早將率團赴中國大陸參加智庫對接交流的論壇，將以觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展等議題進行討論。2日將與國台辦主任宋濤會面並參與晚宴，3日參加智庫交流論壇，4日到北京清華大學參訪，隨後搭機返台，結束此次訪問行程。



綜觀這次國共智庫對接的重要性，涉及到接下來國民黨主席鄭麗文能否在上半年赴陸訪問，也就關乎由鄭代表的兩岸和解融冰的主旋律，有無機會在台灣內部颳起旋風、引領民意，進而影響主政的民進黨踩煞車，不要再往“抗中”“反中”、拒絕兩岸溝通的死路走。所以此次交流活動，能否成為現今兩岸緊張對立的轉折點，也就顯得特別重要。



在民進黨執政進入第十年下，兩岸官方溝通中斷，甚至已逐漸演變成任何的兩岸接觸都被放大檢視、貼標籤。在此情況下，鄭麗文去年11月能殺出重圍，出任新一任的國民黨主席，代表藍營支持者其實對能否打破這樣的惡劣狀況，有所期待。而鄭也不負所望，一上任才剛滿三個月，就促成國共智庫對接的第一步，加上她日前接受專訪時提及的兩岸和平架構，都可以看出她在突破綠營極力封殺的兩岸關係，非常有企圖心。



而此次國民黨選擇先以智庫交流作為切入點，刻意避開高度敏感議題，轉而從觀光、產業與環境等民生層面著手，就是為了後續鄭麗文赴陸訪問尋求推進的策略。



但此次的智庫交流是否真的能成為兩岸關係的轉折點，仍取決於是否具備延續性與說服力。且真正的考驗，應該是落在後續台灣內部的政治氛圍，畢竟目前藍營內部對此次的交流正反評價都有，大家都在睜大眼睛盯著看，鄭麗文主導的黨中央，以兩岸和解為核心的路線在台灣有無選票市場。



所以，從現實的政治層面來看，這場國共智庫對接的真正壓力測試，是在台灣社會的反應，若真能讓台灣民眾看到有兩岸降低衝突的可能性存在，執政的民進黨政府即便會全力抹黑、反撲，但也增加了他們繼續以全面對抗大陸作為唯一選項的難度。