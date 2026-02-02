蕭旭岑率團訪陸　睽違9年重啟國共智庫交流

國民黨副主席蕭旭岑2日率團啟程訪陸，在桃園機場受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。這是繼2017年之後，睽違9年，國共兩黨在檯面上正式重啟交流，因此備受外界矚目。



蕭旭岑2日上午率團啟程訪陸，包括國民黨研考會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明、“國政基金會”副董事長李鴻源等40位專家學者都一起隨行，一行人上午7時45分搭乘華航CI511班機出發，預計上午11時10分抵達北京首都國際機場。



蕭旭岑出境前在桃園機場第二航廈出境大廳受訪時表示，這次去主要是為了國共兩黨智庫之間對接的論壇，論壇重點是在3日一整天，4日則會到北京清華大學去參訪，跟李鴻源一起去參觀學校裡面的兩個中心。2日晚上會有一個晚宴，是由大陸國台辦所舉辦。



至於外界關心此行是否會跟大陸國台辦主任宋濤和中共中央政治局常委王滬寧見面？蕭旭岑指出，他們此行是以客人身份到大陸去訪問，所以“客隨主便”，完全尊重主人的安排，至於此行會跟誰見面？因為今天晚上就會有晚宴，大家很快就會知道了。



此次國共智庫論壇將聚焦3大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。