今訪陸　蕭旭岑：國民黨要當兩岸和平締造者

國民黨副主席蕭旭岑2日清晨在桃園機場受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。蕭2日清晨在桃園機場第二航廈出境大廳受訪時強調，此行主要是為了台灣產業和百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者和兩岸和平的締造者，這是此行最重要的使命。



蕭旭岑2日上午率團啟程訪陸，包括國民黨研考會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明、“國政基金會”副董事長李鴻源等40位專家學者都一起隨行，一行人上午7時45分搭乘華航CI511班機出發，預計上午11時10分抵達北京首都國際機場。



蕭旭岑指出，這次主要還是為了台灣產業和百姓，因此才有這次的行程安排，因為中國國民黨要當台灣產業的溝通者、要當台灣老百姓的保護者、要當兩岸和平的締造者，這是他們這一次行程最重要的使命。



媒體詢問，此行是否會涉及政治議題？蕭旭岑表示，他日前和李鴻源一起召開記者會已經講得很清楚了，這一次去的都是專業領域的專家學者，包括觀光產業、精密機械、醫療、能源和防災等，這次行程就是為了幫台灣的老百姓，跟大陸能有交流，針對各個領域的專業面向，大家一起來看看有沒有什麼共識，可不可以一起合作。



媒體詢問，國民黨主席鄭麗文之前提到大陸是台灣的親人，引發一些討論，是否認同這個說法？



蕭旭岑說，他當然認同大陸是台灣親人的說法，從“中華民國憲法”的規定，兩岸本來就不是兩個國家，本來就是同一個國家下面的關係，另外不管是從歷史、文化和情感上來說，兩岸本來就不應該有切割的概念，所以兩岸當然是親人，只是兩岸在政治上的分歧還沒有解決而已。



蕭旭岑此行率團是國民黨繼2017年之後，睽違9年，國共兩黨在檯面上正式重啟交流，因此備受外界矚目。此次國共智庫論壇將聚焦3大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。