李鴻源：透過交流兩岸良性互動減少歧見

“國政基金會”副董事長李鴻源2日清晨在桃園機場受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。此次隨行的“國政基金會”副董事長李鴻源2日清晨在桃園機場受訪時強調，兩岸本來就有很多可以互補的地方，希望能夠透過這樣的交流平台，大家可以彼此良性的互動，減少歧見，希望可以慢慢營造一個和平的氛圍，這才是這一次論壇的主要目的。



蕭旭岑2日上午率團啟程訪陸，包括國民黨研考會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明、“國政基金會”副董事長李鴻源等40位專家學者都一起隨行，一行人上午7時45分搭乘華航CI511班機出發，預計上午11時10分抵達北京首都國際機場。



李鴻源在桃園機場第二航廈出境大廳受訪時表示，大家都可以看到，這次的團員大部分都不是國民黨的黨員，全部都是專家學者和相關領域的理事長、秘書長，所以這次去談的都會是一些非常專業的東西，從水利、防災、人工智慧、精密機械、醫療到觀光旅遊，都是台灣目前所面臨的一些問題，大家都希望能有所突破。



李鴻源指出，台灣雖然有台灣的強項，但台灣也有自己的弱點，大陸當然也有他們的強項，兩岸之間本來就有很多可以互補的地方，所以希望能夠透過這樣的交流平台，大家可以彼此良性的互動。



李鴻源強調，大家總是希望能為這些業者帶來一些生意，另外最重要的是希望能藉此讓彼此互相瞭解，減少歧見，希望可以慢慢營造一個和平的氛圍，他認為這才是這一次論壇的主要目的。



蕭旭岑此行率團是國民黨繼2017年之後，睽違9年，國共兩黨在檯面上正式重啟交流，因此備受外界矚目。此次國共智庫論壇將聚焦3大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。