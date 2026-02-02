蕭旭岑今率團訪陸　獨派7人鬧場遭警勸離

大批警力勸離獨派團體離開桃園機場第二航廈出境大廳。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。獨派團體“台灣國”成員共7人，一早就到桃園機場第二航廈出境大廳鬧場，在大批警方包圍下，獨派團體在短暫表達訴求後，就被警方勸離。



蕭旭岑2日上午率團啟程訪陸，包括國民黨研考會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明、“國政基金會”副董事長李鴻源等40位專家學者都一起隨行，一行人上午7時45分搭乘華航CI511班機出發，預計上午11時10分抵達北京首都國際機場。



獨派團體“台灣國”成員2日清晨約5時就到桃園機場第二航廈出境大廳守候，準備等蕭旭岑等一行人到場後進行抗議，但隨即被警方發現，大批警力如臨大敵立刻包圍獨派團體，在雙方溝通過後，警方同意在蕭旭岑受訪前，先讓獨派團體在機場大廳受訪表達訴求。



“台灣國”理事長陳峻涵率領6位成員共7人，手持“假智庫論壇！真國共密謀？”等標語，在桃園機場第二航廈出境大廳受訪並呼喊口號時，因有成員太過激動就聲音過大，警方立刻上前安撫勸離，後來獨派團體在大批警力護送下，才離開桃園機場第二航廈出境大廳，並未和國民黨訪陸團發生衝突。