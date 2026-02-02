“立院”新會期報到　綠委郭國文第四度搶頭香

“立法院”第11屆第5會期報到，綠委郭國文搶得頭香。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月2日電（記者 張嘉文）“立法院”第11屆第5會期今天進行報到，民進黨籍台南“立委”郭國文一早6點45分就抵達搶得頭香，這是他第四度成為首位報到者。郭受訪時說，今天開始是第五會期，接下來會遇到農曆新年，台灣民眾黨也會有新科“立委”報到，期待“立法院”有新氣象。



郭國文也藉機喊話在野黨說，上會期“立法院”沒有審完總預算，希望新的會期可以順利審完舊預算。



“立法院”第四會期延會到上周五才結束，緊接著今天又是第五會期報到日，時程非常緊湊，由於過往都有長達半個月以上的休會期，所以新會期的報到日往往都是眾“立委”搶媒體鏡頭版面的好時機，但隨著“立院”延會已成常態，就讓報到日的話題性降低不少。



郭國文今天延續前三次搶得報到頭香的紀錄，一早就抵達“立院”群賢樓101會議室的報到地點，中國國民黨“立委”陳永康、洪孟楷、張智倫則分居二、三、四名，眾人在8點報到時間陸續完成報到，“立法院”祕書長周萬來也在場招呼“立委”、握手致意，氣氛十分熱絡。



另外，由於包括民眾黨主席黃國昌等人在內共6位民眾黨“立委”因兩年條款而請辭，“中選會”1日已公告，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人，遞補當選民眾黨不分區“立委”。依照程序，這6人會在明天先赴“立院”宣誓就職，才進行報到手續。