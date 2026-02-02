帶網紅開箱豪宅惹議　謝典林：我沒要選縣長

國民黨籍彰化縣議長謝典林跟網紅“billion.haoson”一起開箱豪宅。（照:億百豪森IG） 中評社台北2月2日電／中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典林1月31日帶著網紅“billion.haoson”開箱其位於彰化溪州鄉的豪宅，裡面不但有酒櫃及超大浴缸，甚至還有室內籃球場，奢華程度羨煞網友，但也有人質疑是在炫富，“彰化人窮死就富你們家”。謝典林昨天表示，他不偷不搶，拍片就是把他的生活，住的地方公開，讓大家不用在那邊猜。他更說，“我又沒有要選縣長，今天打這個要做什麼。



謝典林為中國國民黨籍現任彰化縣議會議長，胞姊為同黨籍“立委”謝衣鳳，目前正爭取國民黨提名參選彰化縣長。



根據《中時新聞網》報導，謝典林帶網紅開箱自家豪宅的影片社群平台上架後，隨即引發網友熱議。謝典林開頭先介紹該地共約700坪，他住的那棟大約有140坪，進到房內，最令人吃驚的是竟有室內籃球場。謝說，在蓋房子時他兒子已在打籃球了，他希望兒子把家當成有趣的地方，就在家裡建個籃球場。



豪宅內的大酒櫃及超大浴缸也讓參觀的網紅驚呼聲連連，在參觀視聽室時，網紅看到超大型投影布幕時笑稱“是否用來看A片”，謝典林回稱“其實也可以”、“也蠻享受的”。



謝典林豪宅開箱影片引發網友熱議，有網友直言，看完議長家的影片後，除了羨慕之外，不曉得能再說什麼；另有網友說，礦區平房被打一年，有室內籃球場的豪宅卻可以拍短影片自豪，標準是什麼？



謝典林接受記者電訪時指出，他合作的拍攝團隊提出找網紅來一起拍短影片的想法後，有談到若是影片本身就有哏就不用業配（付費），後來有接洽4、5組網紅來家裡做開箱，都不必業配。他會想開箱住家，是因為住家在選舉的時就會成為攻擊目標。