誰中頭獎？北市議長喊話：中獎就趕快認

民進黨台北市議員洪健益。（中評社 資料照） 中評社台北2月2日電／媒體人王瑞德日前透露，有位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來竟是中了今彩539頭獎，新台幣800萬元獎金扣完稅後可實領640萬。發文引起網友熱議，將範圍縮小在台北市松山、信義區。對此，被點名的民進黨議員洪健益1日正式澄清，過年開開小玩笑卻造成誤會。中國國民黨籍台北市議會議長戴錫欽表示，如果有人真中獎就趕快承認，應該考慮請松信區所有議員喝珍奶。



網友們當起偵探，紛紛查找中得頭獎的議員是誰？猜測位置就落在台北市松山、信義區，包括：國民黨市議員詹為元、戴錫欽、秦慧珠，民進黨市議員許淑華、洪健益與張文潔等人都被點名，讓不少議員第一時間出面澄清“不是我”。有議員助理發現開獎的“彬彬有禮彩券行”離洪健益服務處最近。



對此，洪健益2月1日出席冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動時回應，這個“都市傳說”小故事蠻好笑的。他當天上節目時請在座所有人喝飲料，大家問他為何要請客？他當時開玩笑說“我中樂透彩”，對方還驚呼“真的喔？那你中什麼”？結果媒體人鍾年晃直接說“啊，800萬元！扣掉稅只剩640萬元”。洪自己就順勢接下去說“對對對”！



洪健益說，過年期間開開玩笑，沒想到造成這樣的誤會。洪笑稱“真的！我沒有中！不要再說我中了！因為助理跟家人都跟我要紅包”。



台北市議長戴錫欽昨日在臉書喊話，松信區議員如果有人中金彩539頭獎，“那不是我、也不需問我”。如果有人真中獎，趕快承認。如果沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼“都市傳說”造成大家困擾。



戴錫欽提醒，“對了，也應該考慮請松信所有議員喝珍奶”。“年節期間，祝福好友們，每位都有機會中大獎”。