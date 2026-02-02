傳府院不副署衛廣法3法　後座力不容小覷

衛廣法部分條文修正草案在1月30日三讀通過。（中評社 資料照） 中評社台北2月2日電／“立法院”會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《“立法院”組織法》等修法，“行政院”第一時間表示將採合法合憲救濟手段，如今再傳出府院高層正在研擬是否“不副署”。“立院”人士分析指出，覆議成功機會渺小，若“釋憲”的話必須先讓法律生效，因此不副署確實是一反制途徑，但政治後座力不容小覷。



根據《中時新聞網》報導，“行政院長”卓榮泰去年曾不副署“立法院”會再修正的《財政收支劃分法》，全面升高朝野衝突，如今再傳出府院高層也正在研擬不副署《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《“立法院”組織法》等修法。



“立院”人士指出，“行政院”口中所謂的“合憲救濟手段”無外乎就是覆議、“釋憲”、不副署。由於目前“立法院”正在整理議案，尚未送到“行政院”，若採取覆議的話，依朝野席次要過關難度高，他評估藍白合仍是新會期的主旋律；再者，若採“釋憲”與暫時處分的話，等於要先讓法律案生效，但等到“憲法”法庭判決需一段時間，這段時間民進黨政府若不執行，將面臨不依法行政的罵名。



“立院”人士說，扣除覆議、“釋憲”外，對於執政黨而言，眼下最有利且有效的反制手段就是不副署，但一旦選擇不副署，不僅有“憲政”上的爭議，朝野關係絕對降到冰點，今年度政府總預算案、“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”也就幾乎沒有協商空間了，整體政治後座力不容小覷。



“政院”人士表示，在強行三讀三項爭議法案後，社會輿論譁然，這些爭議法案不但違反“憲法”法庭“釋憲”內容，甚至破壞判決安定；因此，“行政院”在收到法案後，將與專家研議討論，來決定如何啟動“憲政”救濟手段。