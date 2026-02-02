吳子嘉爆選總召目的跟賴要債　柯建銘喊告

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北2月2日電／民進黨“立法院”黨團將進行黨團總召等幹部改選，民進黨新潮流“立委”蔡其昌登記參選總召，挑戰現任總召柯建銘。《美麗島電子報》董事長吳子嘉30日在政論節目中表示，“柯建銘之所以登記參選總召，是因為大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債”。對此，柯建銘2日發表聲明表示，“本席在此嚴正聲明，吳子嘉並未與本人查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，本人已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。”



吳子嘉2月1日在《風傳媒》節目“下班瀚你聊”指出，柯建銘之所以爭取連任是因為“大罷免”期間其大量募款，因此，大罷免後欠款尚未還清，其以黨、“總統”、大罷免名義進行募款，成為問題癥結點，柯建銘必須爭取連任，並跟賴清德要債。吳子嘉還說，柯建銘表態參選衹有一個目的就是“要債”，討大罷免後所遺留之爛帳，“當總召會比較爽嗎？不會嘛。”



對此，柯建銘發聲明表示，有關《美麗島電子報》董事長吳子嘉於2026年2月1日在《風傳媒》“下班瀚你聊”節目中提到，“柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債”等言論，“本席在此嚴正聲明，吳子嘉並未與本人查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，本人已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。”