王鴻薇：兩岸真正好轉要靠政黨輪替

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席蕭旭岑今天上午率團啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。對此，國民黨籍“立委”王鴻薇向中評社表示，在目前兩岸已是兵凶戰危的時候，這次的智庫交流至少會確立一個訊息，就是台灣仍然有希望兩岸交流、恢復對話的聲音。她強調，兩岸要能真正好轉，還是需要寄託在政黨輪替上。



王鴻薇說，但兩岸能否因為這次交流而舒緩緊張關係，她認為無法太樂觀，主因就是現在主政的仍然是民進黨，執政的還是賴清德，關鍵還是在賴身上。



蕭旭岑2日上午率團啟程訪陸，包括：國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明、“國政基金會”副董事長李鴻源等40位專家學者都一起隨行。此次論壇將以觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展等議題進行討論。



王鴻薇對此接受中評社訪問時表示，剛上任的海基會董事長蘇嘉全也提到兩岸應該恢復交流和對話，其實和這次的智庫交流的意義是相符合，台灣社會仍然有相當大的聲音，認為兩岸應該要有交流對話，不是賴清德主政下只剩下對抗。



王鴻薇說，所以這次的智庫交流就有這樣的功能，而且這次又都屬於民生議題的討論，沒有太多政治性符號，只是真的要靠這樣的交流，就舒緩兩岸緊張情勢，還是不能太過樂觀，最主要還是賴清德的抗中路線看起來是不會改變。



而此次智庫交流涉及到觀光議題，如果能帶回利多是否有利藍營？王鴻薇說，她仍覺得不容易，因為現在兩岸觀光主要卡在“賴政府”這邊不鬆綁，所以真有好消息，台方不執行的話也很困難，否則如果兩岸觀光可通的話，許多藍營縣市長之前早就在奔走，但就是卡在台官方的意識形態所致。



至於國民黨主席鄭麗文後續訪陸的規劃，王鴻薇說，看起來黨中央確實有這樣的規劃，但鄭赴陸就不可能只談民生不談政治。