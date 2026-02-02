蔡其昌、柯建銘爭總召　吳思瑤讚皆最佳

綠委吳思瑤受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月2日電（記者 莊亦軒）民進黨籍新系“立委”蔡其昌日前宣布參選“立法院”黨團總召，挑戰現任總召柯建銘。對於兩人爭黨團總召，也是新系“立委”吳思瑤2日在“立法院”受訪表示，柯建銘總召最嫻熟議事規則，他是the best；蔡其昌前副院長也是the best，民進黨一定會選出the best of the best。



“立法院”新會期2日進行“立委”報到，民進黨團三長改選1月30日截止登記。曾任“立法院副院長”的“立委”蔡其昌登記參選總召一職，挑戰現任民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，被認為是新系與非新系相爭，備受關注。



吳思瑤表示，正式開議前民進黨團都可以好好思考，產生未來的黨團幹部。她說，柯建銘總召是“國會”的百科全書、最嫻熟議事，也最有“國會”經驗，如果連任，他是the best。



吳思瑤指出，蔡其昌“副院長”是另外一個the best，他是民進黨現任“立委”中唯一擔任過“副院長”職務，他對於議事的經驗更是不在話下。所以民進黨團會在兩個the best當中，選出一個the best of the best。



吳思瑤說，我們都深感期待，還有一些時間，大家可以多多思考。不管未來的黨團新三長是如何組成，民進黨51戰隊都是teamwork。民進黨團一定會作為“國會”最民主的黨團。