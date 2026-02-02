新會期報到綠委狂轟藍白　韓國瑜未能倖免

綠委郭國文。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月2日電（記者 俞敦平）“立法院”第11屆第5會期今日報到，綠委報到後受訪，紛紛針對總預算卡關發動攻勢。民主進步黨籍“立委”“立委”郭國文呼籲優先審查新台幣1.25兆“國防”特別預算，痛批國民黨“挑三揀四”；陳培瑜稱在野陣營將“行政院”預算“丟包”程序委員會，行徑令人作嘔；沈伯洋則直指在野黨以“違憲”手段要求賴清德即問即答，意在癱瘓議事。綠委齊聲呼籲在野黨回歸理性，莫讓台灣建設空轉。



“立法院”上會期末爭議不斷，藍白陣營憑藉席次優勢通過修正助理費支用規定、中天復台及黨產條例等法案，“行政院”已表明將提起覆議。與此同時，攸關潛艦自造後續艦及先進防空系統的1.25兆元“國防”特別預算，以及“中央政府”總預算案，持續遭在野黨團於程序委員會杯葛，未能進入實質審查。新會期一開始，朝野攻防焦點鎖定在預算付委及賴清德“國情報告”形式，對立氣氛濃厚。



再度搶到本會期報到頭香的郭國文在報到後受訪指出，新會期要有新氣象，首要之務就是審查舊預算，特別是攸關防務安全的1.25兆特別預算。針對國民黨團傳出僅願優先審查其中718億元項目，郭國文批評這完全是“挑三揀四”，只想照顧特定人士。他認為政府制定預算有全面性考量，不該以局部方式切割審查，這並非負責任的在野黨應有的作為。他也提到，外界對於上會期通過助理費改補助款、中天復台等法案一片譁然，“立法院”應盡速回應民意，處理台美貿易倡議等實質法案。



陳培瑜則痛批上週五僅有民眾黨版本的軍購法案交付委員會，卻將“行政院”的版本繼續“丟包”在程序委員會。她痛批這種做法非常噁心，認為剛卸任的前民眾黨團總召黃國昌在“立委”任內不斷自肥、堆高個人政治聲量，卻無視政府運作需求。對於民眾黨前主席柯文哲喊出“要喬大家來喬”，陳培瑜反擊，若真有誠意，就該在程序委員會讓軍購特別預算與總預算付委，現在亡羊補牢還來得及。