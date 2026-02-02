“內政部”阻李貞秀上任　白：為何說法不同

民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍陸配李貞秀3日即將宣誓就職“立委”，“中選會”2日上午已到民眾黨中央頒發當選證書，但李貞秀陸配身份依舊成為綠營攻擊目標。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡2日表示，李已按台灣規範到中國大陸申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所言，沒有人能做到這件事，李明天宣誓時，也會向社會報告相關作為。



“內政部”罕見發布強硬聲明，援引“司法院”釋字強調公職人員不得擁有雙重國籍。“內政部”並進一步引用“司法院”釋字第768號解釋，指出“國家”要求公務員不得兼具外國國籍，核心目的在於確保公務員對“國家”的忠誠與信任關係。



陳智菡說，李貞秀來台灣已超過30年，也有5個孩子，是道道地地的台灣人，也已取得“中華民國”身分證10年以上取得了參政權，因此在2024年被提名為民眾黨不分區“立委”，且“中選會”也已頒發給李貞秀當選證書，若“中選會”認定李貞秀有參政資格，為何“內政部”的說法卻完全不同，中間出了什麼問題？



陳智菡批評，“賴政府”正在要求台灣人民做一件根本沒辦法做到的事，也違背陸配入籍台灣時，在台灣會受到公平公正待遇的承諾，甚至賴清德放任民進黨籍“立委”吳思瑤、匿名官員政治霸凌一個尚未就職的人。



“中選會”1日公告台灣民眾黨籍的洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補不分區“立委”，並於2日赴民眾黨中央頒發當選證書，民眾黨新任6名“立委”預定3日赴“立法院”宣誓就職。