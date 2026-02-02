綠委轟李貞秀未放棄陸籍　應修法阻接觸機密

民進黨團書記長“立委”陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月2日電(記者 俞敦平)“立法院”新會期2日進行“立委”報到，台灣民眾黨將遞補陸配李貞秀擔任“立委”，並於3日宣誓就職。民進黨“立法院”黨團書記長“立委”陳培瑜今受訪時痛批民眾黨“雙標”，指民眾黨前“立委”麥玉珍已放棄越南國籍，李貞秀卻甩鍋政府，呼籲修法限制其接觸機密。綠委沈伯洋則主張若無放棄國籍證明，行政部門應拒絕提供機密資料。



針對中國國民黨籍“立委”謝衣鳳的弟弟、彰化縣議長謝典林日前開箱豪宅的爭議，綠委痛批政治人物愈做愈有錢，強烈的相對剝奪感將重創社會觀感。



民眾黨不分區“立委”名單中的大陸籍配偶李貞秀，受惠於黨內“兩年條款”將遞補履新，近期卻深陷國籍風暴。依據《國籍法》規定，擔任公職者不得擁有雙重國籍，但李貞秀援引“憲法”主張中國大陸非外國，且實務上難以取得大陸發出的放棄國籍證明，引發適法性爭議與防務安全疑慮。



另一方面，國民黨彰化縣“立委”謝衣鳳家族，近日被媒體揭露在溪州鄉精華地段的台糖土地上，興建佔地逾六百坪的豪華莊園，遭地方稱為“彰化白宮”，在房價高漲的當下，政治家族的巨額資產與居住正義議題形成強烈對比，引發熱議。



針對李貞秀無法放棄陸籍一事，陳培瑜受訪時痛批民眾黨根本就是“雙標黨”。她舉同為民眾黨不分區“立委”的前“立委”麥玉珍為例，麥玉珍原籍越南，當年已依規定完成放棄國籍程序，相關文件網路上都查得到。陳培瑜質疑，若身為“學姊”的麥玉珍做得到，為何李貞秀做不到？她認為李貞秀是不敢做、也不願做，卻反過來甩鍋指控台灣政府刁難，說法荒謬至極。她更呼籲“立法院”應啟動內部修法，阻止此類具雙重國籍疑慮的“立委”參與機密會議，避免中共透過滲透獲取機密情資。