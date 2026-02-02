韓國瑜肯定　洪孟楷續推鞭刑嚴懲詐騙性侵犯罪

藍委洪孟楷受訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委洪孟楷辦理報到手續。（中評社 張嘉文攝） 藍委洪孟楷受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月2日電（記者 張嘉文）“立法院”第11屆第5會期今天報到，中國國民黨“立委”洪孟楷受訪時表示，新會期他將繼續推動效法新加坡的鞭刑懲罰，希望用更積極有效的方式來對付詐騙集團猖獗，以及性侵和虐童等重大犯罪。



洪孟楷日前舉行北海岸服務處喬遷儀式，黨籍“立法院長”韓國瑜特別到場力挺。由於詐騙集團猖獗，洪孟楷提出增加“鞭刑”懲戒，韓國瑜也盛讚肯定他用嚴刑峻法對付，把老百姓對詐騙集團深惡痛絕的心聲說出來。



洪孟楷強調，他會提出修法版本，也希望各黨團能一起支持，更會要求行政部門研擬出相關辦法，讓詐騙集團永遠在台灣社會中消失，這是本會期他會推的修法重點。



洪孟楷今天受訪時強調，新會期新開始，他期望朝野共同打擊詐騙，因為根據官方統計，民眾2025年12月單月就遭詐金額新台幣66億元，而上個月、1月則升至70億元。



他說，當詐騙持續猖獗，政府不應只讓人民自求多福，期望“行政院”、朝野一同打詐，而他也會提案修法、仿效新加坡引進“鞭刑”制度，加強打詐力道。



洪孟楷提及，韓國瑜也特別講到，在過去這幾年，民眾對於詐騙的深惡痛絕，這也加深他要推動鞭刑力阻詐騙繼續橫行的風氣，不再讓詐騙集團騙走人民辛辛苦苦工作的血汗錢。