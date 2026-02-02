官員拒陸配李貞秀質詢　賴士葆批“違憲”

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 媒體到現場採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月2日電（記者 俞敦平）“立法院”新會期今日開議，中國國民黨籍“立委”賴士葆針對“行政院”可能拒絕副署上周三讀通過的《衛廣法》等三項法案，痛批此舉嚴重違背民主法治精神，無疑是將台灣推向獨裁。他強調，“行政院”若對通過的法律“選擇性接受”，將徹底架空立法權。此外，針對民眾黨陸配準“立委”李貞秀可能遭官員拒絕備詢一事，賴士葆也痛批此舉“違憲”，認為執政黨不應以防務安全疑慮為由，剝奪合法“立委”的質詢權利。



“立法院”於上周五會期最後一天，在藍白人數優勢下強勢三讀通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《“立法院”組織法》等修正案。由於法案內容涉及中天新聞台復台、“救國團”資產解套等高度政治敏感議題，引發執政黨強烈反彈。“行政院”隨即傳出經內部研議，可能再度採取拒絕由“行政院長”“副署”的方式，試圖阻擋法案生效。與此同時，民眾黨不分區“立委”名單中的陸配李貞秀即將遞補履新，綠營質疑其未放棄中國大陸國籍恐有防務安全風險，甚至傳出行政部門將拒絕配合其索取資料與質詢，讓新會期甫開議便充滿“憲政”對撞的煙硝味。



針對“行政院”擬祭出“不副署”手段，賴士葆受訪指出，這無疑是將台灣“憲政”體制推向獨裁。他表示，民主的核心精神在於依法行政，而依據的正是“立法院”三讀通過的條文，若“行政院”可以選擇性接受法案，不喜歡的就不執行，這種行徑衹有在獨裁國家才會出現。他分析，“行政院長”在“憲政”體制下的制衡武器僅有提出覆議與聲請“釋憲”兩項，如今行政權若與大法官立場一致，變相霸凌立法權，導致“立法院”形同虛設，這將是民主政府體制莫大的悲哀。



對於外界引用過去前“行政院長”郝柏村的案例，賴士葆解釋，當年郝柏村拒絕副署是為了反對李登輝提拔蔣仲苓為一級上將，其本質是行政權對抗“總統”權，與如今“行政院”對抗立法權的情況截然不同。此外，本次修法包含《“立法院”組織法》，重點在於提高“國會”助理薪資與專業加給，是助理公會長期爭取的權益。



賴士葆質疑，若“行政院”全面拒絕副署，等同於封殺助理調薪案，這種做法無異於“慣老闆”。他也批評“行政院”已是慣犯，過去連府公告實施的現役軍人加薪及退休警消所得替代率調整，行政部門都能藉故不執行，如今若故技重施，將再次踐踏法律尊嚴。



另外，針對民眾黨籍陸配李貞秀遞補不分區“立委”引發的防務安全疑慮，以及“行政院長”可能拒絕回答其質詢的傳聞，賴士葆則援引“中選會”說法，指出李貞秀只要在就職一年內提出放棄國籍證明，法理上即為合法的“立法委員”。既然具備合法身分，“行政院”依“憲法”對“立法院”負責，便沒有選擇不接受質詢的權利，否則即是違法。他認為，民進黨政府動輒扣上防務安全大帽子，但過去府與“國安會”內部也曾爆發“共諜”案，如今卻針對一位外籍配偶的參政權進行政治攻防，顯示所謂防務安全疑慮在執政黨眼中似乎有著雙重標準。