新會期新人事　綠委吳思瑤：綠藍白都可合作

綠委吳思瑤受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月2日電（記者 莊亦軒）“立法院”新會期2日進行“立委”報到，台灣民眾黨主席黃國昌卸任“立委”，並換上6位遞補“立委”。針對新會期民進黨是否會與民眾黨合作?民進黨“立委”吳思瑤2日受訪表示，我們非常期待與新的各黨團幹部進行合作，事實上綠藍白都可以合作。



“立法院”第11屆第4會期1月30日休會，民眾黨團因執行兩年條款，包括擔任黨團總召黃國昌在內的6位“立委”也卸任，將依不分區“立委”名單順位遞補6人，於3日宣誓就職。



對於新會期“綠白合作”一事，將任民眾黨“立院”黨團幹事長的邱慧洳2日受訪表示，完全秉持開大門、走大路的心情與另兩個政黨合作、溝通。



吳思瑤指出，新的會期一切都重新開始，各個黨團不管在黨團幹部或是組成上都會重新選舉、重新洗牌，會有新的組合我們非常期待跟各黨新的幹部、成員進一步交流合作。



吳思瑤表示，她說過非常多次，不只藍白合，事實上綠藍白都可以合作，只要是民生優先、“國家”利益優先。綠藍白該合作，民進黨團絕對全力促成對話、溝通合作。民眾黨的部分，6位新的“立委”，她都會進一步去認識跟交流。



針對民眾黨新任“立委”李貞秀具陸配身分，吳思瑤表示，她可以提供放棄國籍表單，消除李所引發台灣社會相關的“國安”疑慮”。李貞秀可以為自己解套，用行動來證明不會背離台灣人民的利益。