官方擬再度不副署對抗　藍委齊轟惡劣

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月2日電（記者 張嘉文）“立法院”上周五是第四會期最後一天，由中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨團聯手通過包括《衛星廣播電視法》、《黨產條例》及攸關助理費的《“立法院”組織法》修法，傳出府院評估將以“不副署”做為救濟管道。多位國民黨籍“立委”今天齊轟這樣的做法相當惡劣，是行政權擴張，更嚴重衝擊“憲政”體制。



今天是“立法院”第11屆第5會期報到日，藍委前來報到時接受媒體訪問，都被問到有關“政院”可能再以“不副署”手段來對抗藍白上周聯手通過的多個法案。



藍委洪孟楷表示，如果“立法院”依法三讀通過的法律，因民進黨不同意就可以不副署，等同把法律當成“法律自助餐”，是對“立法院”的踐踏與矮化。因為無論是衛廣法或“立法院”組織法，都是經過朝野協商、院會程序，並完成三讀的法令，“政院”若選擇不副署，那真的是“毀憲”亂政，民眾應該看清楚行政、立法互相制衡的體制是否正在被破壞。



藍委王鴻薇則表示，“行政院”過去對現役軍人加薪、退休警消所得替代率提高等法律，早有不執行前例，如今又透過媒體放話評估使用不副署手段，根本成了不副署慣犯。



王鴻薇質疑，這次修的“立法院”組織法，核心在於提高助理與資深專業人員的薪資待遇，若選擇不副署，是否代表民進黨想要繼續扮演慣老闆，全面封殺專業調薪。



藍委李彥秀說，“賴政府”上任兩年多來，面對朝野對立毫無溝通意願，還頻繁動用覆議、“釋憲”、不副署等手段，持續製造“憲政”與立法僵局，這樣的政治操作，已凸顯行政部門缺乏格局與態度，連同為民進黨的蔡政府執政時期的格局，都比現在還高。