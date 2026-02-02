綠白合？邱慧洳：對藍綠開放態度

民眾黨候任委員邱慧洳接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月2日電（記者 鄭羿菲）“中選會”1日公告台灣民眾黨6席不分區“立委”遞補。民眾黨6席候任不分區“立委”邱慧洳等，2日上午赴黨中央參加內部會議。針對“綠白合”議題，將擔任民眾黨團幹事長邱慧洳受訪時表示，我們秉持開大門走大路的善意與藍綠兩大政黨合作、溝通，希望藍綠也能抱持開放態度，回應上也應理性溫和，不要用攻擊性語言或挑撥離間的方式見縫插針。



值得注意的是，民進黨籍“立委”王義川日前透露，有民眾黨新任“立委”致電稱以後事情好好講、好好溝通，不一定要喊那麼大聲。由於王義川曾任台中市交通局長，外界猜測致電的可能是白委陳清龍。陳清龍2日上午則未多做回應，僅說，大家都是好朋友。



據瞭解，民眾黨團未來新任三長為，黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳。至於“立法院”委員會分配，陳昭姿轉去司法法制委員會、劉書彬轉去財政委員會、陳清龍為交通委員會、王安祥為“外交及國防委員會”、邱慧洳為社會福利及衛生環境委員會、蔡春綢為教育及文化委員會、洪毓祥為經濟委員會、李貞秀為內政委員會。



“中選會”1日公告台灣民眾黨籍的洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補不分區“立委”，並於2日赴民眾黨中央領取當選證書，民眾黨新任6名“立委”預定3日赴“立法院”宣誓就職。