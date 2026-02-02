江啟臣已簽市長提名協議　楊瓊瓔：我也會簽

藍委楊瓊瓔。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕宣傳“台中有鈣讚”計劃。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月2日電（記者 方敬為）今年底台中市長選舉，中國國民黨陷入提名僵局，黨中央日前擬出參選人協調協議事項予“立法院副院長”江啟臣與“立委”楊瓊瓔。江1日晚間宣布已簽署同意黨中央的協議事項，盼提名時程越快越好。楊瓊瓔今天被問到是否簽署協議事項時表示，她也會簽署，但至於是否認同協議內容？她則面有難色回答，尊重黨中央，謝謝。



2026台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨則陷入楊、江“姊弟之爭”僵局，引起基層焦慮。江啟臣1日在臉書發文，強調已簽署同意黨中央協議提名事項，希望盡早確立人選。



國民黨籍台中市長盧秀燕2日宣傳“台中有鈣讚”計劃時，對媒體詢問表示，“上班時間不談政治”。同場的楊瓊瓔則說，基層焦慮可以理解，一切尊重黨中央。



楊瓊瓔表示，她有收到這一份文，她也會簽，“我們現在就靜待黨中央的制度辦法”。至於協議的內容為何、是否同意？她則不便透露，並面露難色說“謝謝關心”。



對於提名作業是不是江啟臣所說的“越快越好”以及能夠在盧市長所期待的2月19日前完成提名，楊瓊瓔回應“尊重黨中央”，並強調過程中她沒有壓力，這次要選出一個最強的候選人。基層焦慮，她也可以理解，一切靜待黨中央的決定，為黨選出一個最強的候選人，贏得選民的信任。

