藍委挺陸配李貞秀就任　官員拒備詢就違法

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月2日電（記者 張嘉文）“中選會”1日公告台灣民眾黨不分區“立委”遞補名單，首位陸配“立委”李貞秀預計於3日正式就職。有綠營官員放話，若李貞秀無法解決國籍爭議，行政部門將採取“不配合”手段，甚至拒絕其索資與答詢。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇痛批，“中選會”已清楚說明，只要依法完成程序，李貞秀即可就任“立委”。



王鴻薇說，“行政院”根本沒有選擇是否接受質詢的空間，官員如果拒絕備詢，本身就是違法行為，“行政院”沒有任何“憲法”依據可以“選擇不回答”。她強調，如果只是因為陸配，就要扣上“國安”的大帽子，這根本在否定“外籍配偶的參政權”。



“中選會”1日公告台灣民眾黨6席不分區“立委”遞補，包括因陸配身分引來綠營猛攻的李貞秀，預定3日宣誓就職。但李的陸配身分引來綠營的狂轟，甚至有官員放話，“內政部”若認定李貞秀就職無效，“行政院長”卓榮泰等官員在“立法院”可不必回答李貞秀的質詢。



王鴻薇對此受訪表示，“中選會”已經認可，李貞秀也確實可以就任，在法定上當然就是合法的“立委”，在這狀況下，官員到底有什麼法律依據可以不接受質詢？“行政院”在“憲法”的層次上，根本沒有辦法選擇不備詢或不回答“立委”提問，所以“行政院”現在是不是真的要“毀憲”亂政到這樣的地步呢？