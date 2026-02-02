高市長民調賴瑞隆領先　柯志恩高學歷族群佔優

最新民調顯示，高雄市長選舉參選人賴瑞隆支持度為43.9%，柯志恩的32.3%，雙方差距達11.6%。（照：新頭殼新聞網提供） 中評社台北2月2日電／2026年高雄市長選戰逐漸升溫，藍綠人選陸續就位。民進黨籍“立委”賴瑞隆日前在黨內初選中勝出，確定代表綠營角逐高雄市長寶座；中國國民黨方面，“立委”柯志恩則早已完成布局，準備迎戰。最新民調顯示，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6%。



該份民調交叉分析顯示，賴瑞隆在70歲以上、國中以下及專科學歷族群中支持度較高；柯志恩則在40至69歲、高中職、專科及研究所以上學歷族群中較具優勢。其中在“50至59歲、研究所以上學歷”族群中，柯志恩支持度為44.3%，略高於賴瑞隆的40.8%。



根據《新頭殼》（Newtalk）2日公布委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底進行的民調結果指出，高雄市政黨支持度仍呈現“綠大於藍”態勢，民進黨支持度為42.7%，國民黨則為21.4%。進一步將其他政黨支持者納入藍綠光譜分析後，泛綠比例達46.5%，泛藍為24.0%，中間選民佔20.9%，顯示高雄整體政治氛圍仍以泛綠為主。



在“若年底市長選舉由賴瑞隆對上柯志恩，最希望誰來擔任市長”的提問中，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6%，另有23.8%受訪者尚未表態。



由於兩人皆為現任“立委”，民調也針對“立委”選區進行分析。以全市來看，賴瑞隆整體仍以43.9%領先柯志恩的32.3%；若分區檢視，高雄第3選區（左營、楠梓）被視為賴瑞隆“最強票倉”，支持度高達51.5%；柯志恩表現最佳的則是第7選區（鳳山區），支持度為43.6%。