官員放話不用接受李貞秀質詢　吳思瑤回應

綠委吳思瑤。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月2日電／“中選會”昨公告包含陸配李貞秀在內等6人遞補民眾黨不分區“立委”，有官員透過媒體稱，如果“內政部”認定李貞秀就職無效的話，“行政院”的官員可以不用接受李貞秀質詢或索資。民進黨籍“立委”吳思瑤2日在“立法院”受訪表示，如果李貞秀願意合法合規，成為合法“立委”，大家依法辦理就好，但如果沒有依法放棄中國籍之前，兩個途徑都不可偏廢。一、行政部門應當嚴謹把關，對於李所進行的質詢或索資，行政部門自己都要嚴格把關，避免觸攻台灣“國安法”規的紅線；二、“立法院”要強化自律，並強化涉及“國安”的議事規範。



“中選會”1日公告台灣民眾黨籍的洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補不分區“立委”，並於2日赴民眾黨中央頒發當選證書，民眾黨新任6名“立委”預定3日赴“立法院”宣誓就職。



吳思瑤表示，李貞秀為什麼不上網花30秒下載退出中華人民共和國國籍的申請表，只有7頁要填寫，不用10分鐘就可填寫完成，且可證明李貞秀奉行台灣“憲法”跟法律，當一個合法合規的“立委”，有這麼困難嗎？



吳思瑤強調，她非常相信台灣的法治，但台灣社會沒有辦法相信中共意圖利用大量在地協力者，來顛覆台灣社會，所以只要李貞秀能夠依循法治提出退出中華人民共和國國籍的申請作業，全社會才可以放心。



吳思瑤說，她也可以把表格直接提供給李貞秀，只要李填寫並送表格，所引發的“國安”疑慮都可以化解，“李貞秀自己可以為自己解套，他也可以用行動為自己證明，他不會背離台灣人民的利益”。