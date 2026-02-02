改以無黨選連任？高虹安：過度解讀

新竹市長高虹安2日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市長高虹安2日出席市府活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月2日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安因“立法委員”任內涉嫌詐領助理費案，一審被依貪污罪重判7年4月後停職，並主動退出台灣民眾黨，高在二審改判無罪後復職，但至今仍未申請恢復民眾黨籍。高日前接受媒體專訪時表示“恢復黨籍並非最迫切的事”，被媒體揣測將以無黨籍爭取連任。高2日否認強調，該報導過度解讀。



高虹安日前接受《中國時報》專訪表示，從本屆市長選舉及大罷免經驗可知，“藍白合”並非操作出來的，而是民意在當前政治環境中的自然匯流，所以回歸黨籍不是目前最急迫的事。《中國時報》2日刊登報導，解讀成若無意外，高虹安應會以無黨籍身分爭取連任。



高虹安2日對此澄清指出，該報導內容純屬過度解讀，不僅未經本人確認，亦非原話或原意，她對此深表遺憾。



高虹安強調，對她而言，現在最重要的就是守護新竹市的發展、努力推動市政，不負市民託付，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要，謝謝大家的關心。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月，高被停職後也主動宣布退出民眾黨。



案經高虹安上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。高虹安在2025年12月18日復職後，至今仍未申請恢復民眾黨籍。