綠攻李貞秀　黃國昌：神也是你、鬼也是你

中評社台北2月2日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍陸配李貞秀3日即將宣誓就職"立委"，"中選會"2日已頒發當選證書，但李陸配身份依舊成為綠營攻擊目標。民眾黨主席黃國昌2日表示，蔡英文、賴清德任內對《兩岸人民關係條例》的解釋完全不同，民進黨現在就是想在法律上強化" "兩國論"的政治立場才轉彎，但"賴政府"也不敢承認，不然就廢掉《兩岸人民關係條例》。



黃國昌表示，民進黨只是想依靠媒體優勢，繼續欺騙台灣人民、抹紅民眾黨。民眾黨對這件事的立場是開大門走大路，法律怎麼規定就怎麼辦，但什麼法不是賴清德說了算，也不是劉世芳說了算，否則台灣就變成人治，蔡英文說一套、賴清德說一套，神也是你、鬼也是你，愛怎麼玩就怎麼玩。



黃國昌強調，若要貫徹賴清德的想法，“中選會”就應該連當選證書都不要發給李貞秀，為何還頒發？民眾黨重視陸配的權益，把陸配群體當成自己人，而在民進黨的解釋下，只讓陸配群體成為人球、什麼都不是，民進黨只想做最廉價的政治鬥爭，抹紅民眾黨找陸配當“立委”是與大陸勾結、是中共同路人，這就是民進黨的論述。



“內政部”罕見發布強硬聲明，援引“司法院”釋字強調公職人員不得擁有雙重國籍。“內政部”並進一步引用“司法院”釋字第768號解釋，指出國家要求公務員不得兼具外國國籍，核心目的在於確保公務員對國家的忠誠與信任關係。



台灣民眾黨主席黃國昌2日中午接受《中午來開匯》主持人黃光芹直播專訪。



黃國昌表示，李貞秀的事情，法律怎麼規定就怎麼做，但法律必須要有可預測性、適用性，陸配能不能參政並非今天才發生，為何蔡英文執政與賴清德執政的解釋卻不一樣？當初柯文哲找陸配放在不分區名單中，是告訴台灣社會，認同台灣這塊土地、拿到身分證超過10年符合法律規定，為什麼在“立法院”不能有陸配的代表為陸配發聲？當時蔡英文執政，並沒有說不能提名陸配，除非先放棄國籍。



黃國昌說，現在台灣的法律是換了人，愛怎麼解釋就怎麼解釋？怎麼用最符合民進黨的利益、最符合民進黨的需求就怎麼解釋？蔡英文當“總統”、邱太三當陸委會主委，與現在賴清德當“總統”、劉世芳當“內政部長”，對陸配參政的解釋完全不一樣，當初陸配當選縣市議員、里長，也沒有叫陸配放棄國籍，因為蔡政府知道在《兩岸人民關係條例》中，根本不承認對岸的國籍。



黃國昌指出，打開天窗說亮話，現在換了賴清德當執政者、換了劉世芳當“內政部長”，民進黨會突然改變解釋，就是想要在法律上強化“ “兩國論”的政治立場，但“賴政府”明明在幹這件事，卻也不敢承認，要不然就廢掉兩岸人民關係條例嘛。一邊是“中華民國”，一邊是中華人民共和國，也不否認對方國籍，那要兩岸人民關係條例幹嘛？



黃國昌認為，民進黨先是違背了過去對法律的解釋，現在陸配跑去大陸申請放棄國籍，卻完全沒有空間，在民進黨的解釋下，放棄不了國籍的陸配群體變成人球、什麼都不是，什麼時候聽過民進黨政府好好解釋清楚？從來沒有，因為民進黨只想做最廉價的政治鬥爭，抹紅民眾黨找陸配當“立委”是與大陸勾結、是中共同路人，這就是民進黨的論述。