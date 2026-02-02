高雄市長民調出爐　柯志恩諷賴瑞隆崩很快

藍委柯志恩2日回應民調。（中評社） 綠委賴瑞隆2日回應民調。（中評社） 中評社高雄2月2日電（記者 蔣繼平）有媒體2日公布一份高雄市長選戰最新民調，民進黨提名綠委賴瑞隆以43.9%贏過國民黨籍柯志恩的32.3%，兩人受訪都表示尊重。但賴瑞隆強調團結高雄各方的力量為重，柯志恩則指該公司也有做初選民調，賴從贏31.1%變成只贏11.6%，為何半個月就衰退那麼多。



媒體《新頭殼》2日公布其委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底執行的民調，結果顯示，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，差距11.6%，無明確意見者佔23.8%。



對此，賴瑞隆回應，各項民調數字都會納入參考，各項不足的部分會進行檢討，現在團結高雄各方的力量來守住高雄是最重要的工作。



賴瑞隆也提到，民進黨籍現任高雄市長陳其邁有良好的政績，後續會全力推動各項工作，整合各方力量，也希望能夠延續高雄的進步發展，是現在最重要的工作。



柯志恩也回應，從過去到現在所有的民調結果我們都是尊重，未來一定有不同的民調公司做不同的民調，結論也還是一樣，絕對是尊重。



不過，柯志恩也指出一件事很有趣，1月13日的民進黨市長初選也採用山水民調，當時賴瑞隆贏柯志恩30幾%，怎麼兩個禮拜時間變成只贏11%，這半個月以來，賴瑞隆民調為什麼衰退那麼多，是發生什麼事？還是山水民調不可信呢？這點需要後續來觀察。