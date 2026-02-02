台銀楊天立：金價短線回檔5、6成皆合理

黃金價格站上歷史高點。（中評社 資料照） 中評社台北2月2日電／美國總統特朗普提名聯準會前官員華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，近日美元走高，引發黃金與白銀拋售潮。台灣銀行貴金屬部經理楊天立說，考量先前金價噴出式上漲，如今“大幅清洗很合理”。以目前來說，短線回檔50%甚至到61.8%，應是合理範圍。他強調，雖然金價進入“不封頂”，但行情“噴出”時，投資人不要追高。



國際金價1月30日遭遇歷史性暴跌，從逼近每盎司5600美元高價位摔至4700多美元左右，今天國際金價續跌，今天中午跌到4550美元左右，波動劇烈震撼市場。



《中央社》報導，台銀今天上午舉行墨香迎春賀新年記者會，楊天立會後接受媒體聯訪表示，目前黃金與其他貴金屬價格修正屬意料之中。整體來看，金價自去年10月28日起漲，漲幅約達44%，現在回檔的幅度，光是1月30日單日震盪就有11%，若由1月29日開始觀察，回檔幅度大約已超過15%。但從整個區段來看，仍是蠻合理的。



楊天立說，由於先前金價出現“噴出式”上漲，因此短線大幅清洗很合理，以目前來說，短線回檔50%、甚至到61.8%，應該都是合理範圍，但長期趨勢還是看好。



楊天立表示，現在金價已進入支撐帶，一般預期可能會在很短期間內觸及低點，甚至出現“超額清洗”的狀況，之後可能會花1、2個月的時間整理，長期應該會慢慢逐步上升趨勢。



展望後市，楊天立提到，今年受地緣政治演變影響，有區域及內政之間的挑戰，同時，市場也持續觀察美國總統特朗普面對期中選舉如何出招，加上目前尚無法100%確認新任聯準會主席屬於鷹派或鴿派，後續仍存在許多政策不確定性。

