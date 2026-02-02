國共智庫論壇重啟　李明賢：符合主流民意

國民黨台北市議員李明賢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月3日電（記者 莊亦軒）針對國共雙方智庫3日在北京舉辦“兩岸交流合作前瞻論壇”，中國國民黨籍台北市議員李明賢接受中評社專訪表示，這並非突發之舉，而是回應多數民眾對兩岸交流的期待。他指出，過去歷任黨主席對於是否舉辦相關論壇各有不同考量，但從長期民調來看，始終有八、九成民意支持兩岸應維持交流，論壇的重啟符合台灣主流民意，也與國際趨勢接軌。



中國國民黨副主席蕭旭岑2日上午率智庫團40餘人啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。這是繼2017年之後，睽違9年，國共兩黨在檯面上正式重啟交流，因此備受外界矚目。



曾任國民黨文傳會主委、發言人的李明賢指出，近來多國領袖相繼訪問中國大陸，顯示國際社會正重新調整對華關係。自去年12月以來，法國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國等國家領導人相繼訪華，加上德國總理預計於2月底訪華，特朗普也將於4月進行訪華行程。他認為，這些動向顯示歐美國家正務實面對中國崛起，重新定位對中政策。



對於民進黨發言人李坤城批評國民黨舉辦論壇將對國際傳達錯誤訊息，李明賢反問，若依此邏輯，上述多位外國元首訪華是否也在向國際社會傳達錯誤訊息？他直言，民進黨此類說法不僅與台灣多數民意背離，也與國際主流趨勢脫節，反而顯得故步自封。



李明賢進一步指出，當特朗普以關稅政策作為主要對外工具時，加拿大總理卡尼已提出“中等國家應彼此合作，走出新的路”。歐洲國家陸續訪華，正是重新評估對中關係的具體表現，反觀民進黨卻陷入意識形態操作，無助於台灣在國際局勢中的因應與布局。



在文化交流層面，李明賢也批評民進黨將正常的文化互動政治化。他提到，兩岸同文同種，關係自然會更加密切，卻遭到綠營放大檢視。近期台北燈節與Labubu、POPMART等品牌合作，也被部分民進黨人士撻伐為“親中”。他質疑，若連文創商品、文化活動都被視為“反中”或“統戰工具”，是否未來連中文字文化、媽祖、關公等傳統信仰都要一併否定，等同背棄自身歷史與文化根源。