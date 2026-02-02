新竹縣長藍軍初選激烈　陳見賢今卸任主委

新竹縣副縣長陳見賢2日正式卸任國民黨新竹縣黨部主委一職。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後，將進行初選，初選辦法時程在2日正式公告。身兼國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢也在2日下午正式卸任縣黨部主委一職，縣黨部特別舉辦惜別會歡送陳，現場離情依依。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，5日和6日開放領表，9日到11日開放登記，初選投票時間則訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。



國民黨新竹縣長因陳見賢和徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中旬經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選，並於2日正式公布國民黨新竹縣長黨內初選公告。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



陳見賢在1月29日宣布將辭去黨主委後，2日正式卸任，國民黨新竹縣黨部特別舉辦惜別會來歡送陳，現場離情依依。



陳見賢表示，他當擔任黨主委已經9年，和許多黨工都有很深的情感，這9年來當主委並沒有領薪水，只有付出，沒想到會因為一場選舉要跟大家道別。他強調，自己問心無愧，今日正式卸任黨主委後，還是會永遠把黨工當成自己的家人來看待。