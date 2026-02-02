6名新白委明就任　陸配李貞秀進內政委員會

民眾黨團6位甫遞補當選的不分區“立委”。(照:民進黨團提供) 中評社台北2月2日電／“立法院”第11屆第5會期今日起報到，台灣民眾黨團6位甫遞補的不分區“立委”，今天領當選證書，預計明日正式報到、宣誓就職。民眾黨8位“立委”的委員會分配也曝光。



留任的2位“立委”陳昭姿、劉書彬，將分別從衛環委員會、教育文化委員會，轉戰司法法制委員會及財政委員會。6名新任“立委”方面，陳清龍選擇交通委員會、王安祥加入“外交國防委員會”、邱慧洳進衛環委員會、蔡春綢進教育文化委員會、洪毓祥進經濟委員會，至於陸配“立委”李貞秀，則將承接“學姊”麥玉珍腳步加入內政委員會，持續把關新住民議題。



民眾黨黨團6位“立委”上月底配合黨內“2年條款”辭任，分別為黃國昌、黃珊珊、林憶君、林國成、張啓楷及麥玉珍，其職缺分別由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配新住民李貞秀遞補接任。



這6位新科不分區“立委”今天在2位留任“立委”陳昭姿、劉書彬陪同下，赴黨部受領當選證書，預計3日正式赴“立法院”報到，並宣誓就職。



有鑑於民眾黨黨團總召暨黨主席黃國昌請辭“立委”，黨內已內定新會期黨團幹部人選，新任黨團總召由陳清龍接任、王安祥擔任副總召，邱慧洳為黨團幹事長。

