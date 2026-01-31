李明賢：藍白合作方向未變　新任白委待磨合

國民黨台北市議員李明賢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月3日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨因落實“兩年條款”制度，6名不分區“立委”辭職，依名單遞補6名新任“立委”。針對藍白合作後續發展，中國國民黨台北市議員李明賢接受中評社專訪時表示，台灣民眾黨新一屆“立法院”黨團甫上路，整體仍處於磨合階段，但藍白合作的大方向並未改變，未來仍是制衡“賴政府”的重要關鍵。



談及民眾黨前主席柯文哲，曾任國民黨文傳會主委、發言人的李明賢認為，柯文哲為了政黨長遠發展，勢必保留一定程度的彈性空間，但其言論基調預期將逐步收斂。他強調，藍白合作最大的變數並不在柯文哲個人，而是在“立法院”新任“立委”如何快速補足經驗、建立協調機制。



李明賢點出，柯文哲日前拋出的“《人工生殖法》交換軍購條例”，前提是建立在民進黨“立院”總召柯建銘是否能配合，而目前民進黨“立法院”黨團內部運作亦值得觀察。他質疑，民進黨“立法院”黨團是否仍由總召柯建銘主導，黨內意見是否一致仍有待檢驗，他舉例日前“立院”助理費修法協商過程中，民進黨團三長就出現不同步調，顯示綠營內部未必如外界想像般鐵板一塊。



“立法院”1月30日下午針對國民黨“立委”牛煦庭所提的“立法院”組織法”修正草案進行朝野協商。進行三黨團朝野協商時，民進黨團總召柯建銘願意支持協商結論，但民進黨團幹事長鍾佳濱、黨團書記長陳培瑜仍反對，陳培瑜甚至當場大喊“我不簽”，民進黨團內部意見“喬不定”，最後協商破局，綠營繼續發動車輪戰，用廣泛發言拖延法案三讀。



李明賢指出，目前可觀察到國民黨“立委”羅智強與民眾黨主席黃國昌，在過往會期中合作互動密切，顯示藍白在“立法院”運作上已有默契。不過，新上任的民眾黨“立委”整體仍需要時間累積經驗、完成磨合，“立法院”的實際運作將是觀察藍白合作是否穩固的重要指標。

