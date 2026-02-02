藍新竹縣初選火拚　陳見賢：被提名推藍白合

新竹縣副縣長陳見賢2日在國民黨新竹縣黨部受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後，將進行初選，初選辦法時程在2日正式公告。身兼國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢也在2日下午正式卸任縣黨部主委一職，他強調黨內初選絕無黑箱，未來若順利被提名會續推藍白合。



陳見賢和徐欣瑩都爭取國民黨新竹縣長提名，黨中央在去年12月和今年1月中經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選，並於2日正式公布國民黨新竹縣長黨內初選公告。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，5日和6日開放領表，9日到11日開放登記，初選投票時間則訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。



陳見賢2日正式卸任，國民黨新竹縣黨部特別舉辦惜別會來歡送陳，現場離情依依。陳見賢會後受訪時表示，徐欣瑩陣營一直批評他擔任黨主委會黑箱作業，但他實在搞不懂，黨主委本來就是他的工作，但他不想被人家講太多閒話，所以今天公告初選辦法後，他也正式向黨中央遞出辭職書，卸任黨主委一職，他的一切所為都是依法依規，絕對沒有所謂的黑箱，所有黨員名冊，徐欣瑩那邊也有，所以沒有黑箱，因為他相信公開透明才是最重要的。



媒體詢問，黨內初選那麼激烈，是否擔心國民黨內部會造成分裂？

