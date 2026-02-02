國共智庫交流　丁仁方：把台子搭起來很重要

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 資料照） 中評社高雄2月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨副主席蕭旭岑2日率智庫團赴北京參加“兩岸交流合作前瞻論壇”，論壇聚焦兩岸觀光旅遊、產業合作、環境永續等民生議題。南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方向中評社表示，這次以功能性議題建立對話平台，讓中斷近十年的國共論壇恢復，找到解決兩岸嚴峻情勢的方法。



此次國共智庫交流是否帶來利多？丁仁方說，其實大陸已放福建、上海居民赴台觀光，是台灣設條件沒接球。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任。



丁仁方表示，目前兩岸基本上情勢蠻嚴峻的，總是要有對話的平台，國共論壇已經中斷近十年，幾乎可算現在兩岸交流僅存的重要平台，所以恢復交流很重要。主要方向是傳達國民黨強調兩岸和平的目標，以及台灣人民都不想要戰爭，透過此平台反映民意，大家都不想要戰爭，想要找到解決兩岸嚴峻情勢的方法。



丁仁方表示，這次先把台子搭起來，再找到雙方雙贏的內容議題，這是最重要的，所以先強調功能性的議題，去政治化、去敏感化，並沒有在政治層次上做討論。因為大陸現在發展很快，國民黨希望透過功能性議題與大陸建立一些合作對話管道，這是最重要的目標。



丁仁方表示，國民黨黨主席鄭麗文也希望上半年訪陸，目標“先陸後美”，鄭麗文如果可以訪陸，時間點大概是五月間，因此前面要先建立對話平台，扮演先行的角色，先搭橋建立默契，再看有沒有可能上升到“鄭習會”。



丁仁方表示，因為大陸三月份要開兩會，加上美國總統特朗普四月訪華。鄭麗文訪陸最佳的時機點是五月，然後六、七月就可以安排訪問美國，回來後，接著全面衝刺2026選戰。