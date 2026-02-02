賴清德不滿意度48%　信任度出現黃金交叉

46.9%的民眾表示信任賴清德。（照片：《美麗島電子報》） 中評社台北2月2日電／《美麗島電子報》2日公布最新1月民調顯示，在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%“很滿意”、29.1%“還算滿意”，較上月大幅增加5.4個百分點；不滿意者則為48%，較上月減少4.2個百分點。而賴清德的信任度與“行政院長”卓榮泰的施政滿意度雙雙出現“黃金交叉”，整體評價較上月明顯回溫。



民調指出，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%“很信任”、25%“還算信任”，相較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。信任度自去年7月後再度高於不信任，顯示民眾對賴清德的信任評價已逐步回升，大致回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。



在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%“很滿意”、29.1%“還算滿意”，較上月大幅增加5.4個百分點；不滿意者則為48%，較上月減少4.2個百分點。整體來看，賴清德的施政滿意度已接近去年6月大罷免投票前一個月的表現。



至於“行政院長”卓榮泰的施政評價，調查顯示，有43.2%的民眾表示滿意，其中15.3%“很滿意”、27.9%“還算滿意”，較上月增加5.1個百分點；不滿意者為42.3%，比上月減少2個百分點，另有14.6%未明確表態。值得注意的是，卓榮泰的施政滿意度為去年5月以來首度高於不滿意，同樣出現“黃金交叉”，且與去年4月的評價幾乎持平。



民調指出，整體而言，無論是賴清德的信任度與施政滿意度，或是“行政院長”卓榮泰的施政評價，皆呈現回升趨勢，執政團隊的民意支持度正逐步走出前一段時間的低潮。



民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全台22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。