僅新竹縣藍初選七三制　徐欣瑩：正常人都反對

藍委徐欣瑩2日批評為何藍在全台初選僅有新竹縣採七三制。（中評社 資料照） 中評社新竹2月2日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後，將進行初選，初選辦法時程也在2日正式公告。徐欣瑩辦公室2日痛批，藍營在全台黨內初選僅新竹縣採“七三制”（民調70%、黨員投票30%），只要是正常的人都會反對。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，5日和6日開放領表，9日到11日開放登記，初選投票時間則訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。



國民黨新竹縣長因陳見賢和徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中旬經過2次協調會後，2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選，並於2日正式公布國民黨新竹縣長黨內初選公告。身兼國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢也在2日下午卸任黨主委一職。



至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



徐欣瑩辦公室指出，問題不在於陳見賢同志辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反映真實民意，選出最強候選人？因為團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。



針對黨內初選公告。徐欣瑩辦公室強調，從未反對“七三制”，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。新竹縣長黨內競爭至今，已是“球員兼裁判”、“黨部變成個人競選總部”、“黨工皆成助選員”荒唐鬧劇，導致新竹縣的初選成為一場充滿作弊的騙局。

