民調：民眾黨好感度30.8%反感51.8%

30.8%的民眾對民眾黨有好感、51.8%對民眾黨反感。（照片：《美麗島電子報》） 中評社台北2月2日電／《美麗島電子報》2日公布最新1月民調顯示，就民眾對第2大在野黨台灣民眾黨好感度而言，30.8%對民眾黨有好感，51.8%對民眾黨反感，未明確回答有17.5%，另值得注意是民眾本月對民眾黨的反感則是達到去年5月以來的新高。



就民眾對民眾黨好感度而言，30.8%對民眾黨有好感（其中有5.3%很有好感、25.5%有些好感）比上月減少2.1個百分點，51.8%對民眾黨反感（其中32.1%很反感、19.7%有些反感）則比上月增加4.1個百分點，未明確回答有17.5%，另值得注意是民眾本月對民眾黨的反感則是達到去年5月以來的新高。



經由交叉分析得見僅民眾黨支持者與泛藍民眾等群對民眾黨的好感多於反感，其餘各群民眾大多數明顯對民眾黨反感，尤其是新北市與台北市及雲嘉南、或60歲以上、或國中學歷、或泛綠民眾等群超過5成5對民眾黨反感，中立民眾有24.4%對民眾黨有好感、42.0%反感，而不滿意賴清德或“行政院長”卓榮泰表現的民眾超過5成對民眾黨有好感、3成左右對民眾黨反感。



另值得注意是認為“立法院”審查政府總預算應先通過沒有爭議的民生預算、有爭議的則朝野先溝通，持此看法民眾43.1%對民眾黨有好感、42.4%反感，認為“立法院”應該立即全面審查總預算的民眾則21.3%對民眾黨有好感、70.1%反感。至於認為賴清德有必要赴“立法院”“國情報告”的民眾48.1%對民眾黨有好感、34.4%反感，而認為賴清德沒必要前往“立法院”報告的民眾83.8%對民眾黨反感。



而民眾對最大在野黨中國國民黨好感度而言，34.4%對國民黨有好感（其中6.1%很有好感、28.3%有些好感）比上月略減0.7個百分點，49.9%對國民黨反感（其中27.4%很反感、22.5%有些反感）則比上月微增0.4個百分點，未明確回答的有15.7%。



經由交叉分析得見僅民眾黨支持者與泛藍民眾等群對國民黨好感多於反感，其餘各群民眾傾向對國民黨反感或態度分歧，尤其是男性、或新北市與台北市及雲嘉南、或20至39歲與70歲以上、或國中與專科以上學歷、或泛綠民眾等群超過半數表示對國民黨反感，至於中立民眾有27.4%對國民黨有好感、36.0%反感。



此外，認為台灣整體經濟現況不好的民眾中46.4%對國民黨有好感、34.8%反感，而不滿意賴清德或“行政院長”卓榮泰表現的民眾中5成6左右對國民黨有好感、近3成對國民黨反感。至於對民眾黨有好感的民眾中71.3%對國民黨也有好感，對民眾黨反感的民眾中則79.6%對國民黨也反感。



另值得注意是認為“立法院”審查政府總預算應先通過沒有爭議的民生預算、有爭議的則朝野先溝通，持此看法民眾43.2%對國民黨有好感、43.5%反感，認為“立法院”應該立即全面審查總預算的民眾則21.8%對國民黨有好感、70.4%反感。至於認為賴清德有必要赴“立法院”“國情報告”的民眾50.3%對國民黨有好感、34.3%反感，而認為賴清德沒必要前往“立法院”報告的民眾80.0%對國民黨反感。



依前述結果中立民眾本月對3大黨印象評價，好感依序是國民黨27.4%＞民進黨26.9%＞民眾黨24.4%，反感是民進黨43.7%＞民眾黨42.0%＞國民黨36.0%，可見中立民眾本月對3大黨印象評價皆反感明顯多於好感，並對3大黨的好感相近，此外則對民進黨與民眾黨的反感相近，而且高於中立民眾對國民黨的反感。



至於民眾對執政的民進黨好感度而言，43.9%對民進黨有好感（其中13.9%很有好感、30.0%有些好感）而比上月增加5.6個百分點，45.0%對民進黨反感（其中24.5%很反感、20.5%有些反感）則比上月減少4.9個百分點，未明確回答有11.2%，民眾本月對民進黨的印象評價雖有明顯改善，但也同時呈現非常分歧。



經交叉分析得見雲嘉南、或70歲以上、或國中學歷、或泛綠民眾等群超過半數對民進黨有好感，而台北市與桃竹苗和基宜花東離島、或40至59歲、或高中學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群則超過半數對民進黨反感，中立民眾26.9%對民進黨有好感、43.7%反感。



另可見認為台灣整體經濟現況好的民眾中69.2%對民進黨有好感，認為台灣經濟不好的民眾中61.9%對民進黨反感，而不滿意賴清德或“行政院長”卓榮泰施政表現的民眾則超過8成2對民進黨反感，至於對民眾黨有好感的民眾中76.9%對民進黨反感，對民眾黨反感的民眾中66.9%對民進黨有好感、27.3%對民進黨也反感。



調查顯示滿意“行政院副院長”鄭麗君率團與美國談判結果的民眾中65.9%對民進黨有好感、23.4%反感，不滿意鄭麗君談判結果的民眾中則有81.0%對民進黨反感，此外認為賴清德有必要赴“立法院”進行“國情報告”的民眾26.0%對民進黨有好感、66.0%反感，而認為賴清德沒必要前往“立法院”“國情報告”的民眾中則73.3%對民進黨有好感。



至於20至29歲民眾本月的好感依序是民進黨40.5%＞民眾黨33.5%＞國民黨28.5%，反感是國民黨53.3%＞民進黨47.7%＝民眾黨47.7%，可見20至29歲民眾本月對3大黨皆反感多於好感，對民進黨與民眾黨同樣反感但低於對國民黨的反感。



民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全台22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。