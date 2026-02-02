最新民調近七成台灣民眾不信任特朗普

台灣民眾對美國總統特朗普信任度。(圖:美麗島電子報提供) 中評社台北2月2日電／《美麗島電子報》今天公布最新1月份民調結果顯示，有21.6%民眾表示對美國總統特朗普信任（其中4.5%很信任、17.1%還算信任），結果比去年8月增加10.3個百分點，有68.5%不信任（其中44.2%很不信任、24.3%有點不信任）比去年8月減少10.0個百分點，未明確回答的有9.9%。



美國總統特朗普去年4月宣布對57個國家課徵對等關稅，其中對台灣關稅稅率32%，去年8月美國正式施行對等關稅政策而對台灣稅率暫定20%，今年1月美國商務部宣布對台灣關稅稅率15%。本系列調查據此詢問民眾對美國總統特朗普的信任度。



經由交叉分析各群民眾絕大多數仍壓倒性的不信任美國總統特朗普，尤其女性、或新北市與中彰投和基宜花東離島、或20至59歲、或高中及專科與大學以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過7成不信任美國總統特朗普，民進黨支持者中有44.2%信任特朗普總統、48.5%不信任（去年8月為21.1%信任、66.6%不信任）。



此外認為台灣整體經濟現況好的民眾中有38.3%信任特朗普總統、51.3%不信任，認為“國內”經濟現況不好的民眾中有81.6%不信任特朗普總統，滿意“行政院副院長”鄭麗君率團與美國談判結果的民眾則36.2%信任特朗普總統、54.3%不信任。



至於信任賴清德的民眾中有40.5%也信任美國總統特朗普、49.0%不信任特朗普（去年8月為21.0%信任、62.2%不信任），不信任賴的民眾中有91.5%也不信任特朗普總統。



此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍“全國”22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。