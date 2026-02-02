中評關注：彰化謝家鬩牆　國民黨危機四伏

彰化縣議會議長謝典霖。（中評社 資料照） 中評社彰化2月3日電（記者 方敬為）彰化縣藍委謝衣鳳爭取國民黨提名參選縣長，卻因為其胞弟謝典霖不願放棄彰化縣議會議長連任，影響提名時程，謝典霖1日並找來網紅“開箱”謝家豪宅，引發炫富爭議。彰化謝家的家底雄厚，過去就是綠營打擊標的之一，謝典霖此舉無疑是要影響姐姐參選縣長，然而謝家姊弟鬩牆，不只綠營坐享漁翁之利，也可能導致縣長、議長兩頭皆空。



2026彰化縣長選舉，民進黨已確定由“立委”陳素月參戰，國民黨內包括“立委”謝衣鳯、前彰化副縣長洪榮章、前“立委”柯呈枋表態爭取提名，當中謝衣鳯的呼聲最高，但因為其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖仍表態連任議長，陷入彰化縣府會可能被謝家姊弟“包辦”的爭議，有待謝家內部協調，相關爭議未解，也導致國民黨彰化縣黨部無法啟動縣長提名初選機制。



由於謝典霖不願放棄議長連任，謝衣鳳也展現參選縣長的堅決態度，謝家長輩正在積極協調當中，但若謝衣鳳確定參選，謝典霖勢必得放棄議長連任，但謝典霖顯然不甘只當“陽春議員”，近來動作頻頻，1日更找來網紅“開箱”有“溪州白宮”之稱的謝家豪宅，引發炫富爭議。



該宅第先前就是綠營打擊標的之一，從2024“立委”選舉到大罷免行動，謝家豪宅都是民進黨操作負面議題的槓桿，過去謝家都是以冷處理策略因應，這次謝典霖對外公開豪宅配置，裏頭有恆溫酒櫃、大浴缸甚至有室內籃球場，謝典霖並稱該房產規模“在台北只是一般家庭”，引起嘩然。政壇解讀，謝典霖的舉措就是要斷送姐姐謝衣鳳的縣長路。



據了解，彰化縣長提名，國民黨已傾向啟動初選機制，謝家姊弟之爭若無法落幕，恐怕影響外界對謝衣鳳觀感，能否順利出線，變數眾多。彰化縣議長方面，據傳副議長許原龍將爭取挑戰議長，並已敲定搭檔人選，布局下屆議長寶座；許原龍並強調，謝典霖在當選本屆議長後，曾明確表示稱不會再連任，“希望對方能夠兌現承諾，避免讓整個彰化縣長、議長提名局勢更加混亂”。



許原龍同時已獲得許多藍營議員支持，彰化謝家若無法盡早整合，讓姊弟紛爭順利落幕，不排除縣長、議長兩頭皆空，也使得藍營在彰化縣長選舉的布局方面，增添負面變數。