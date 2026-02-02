莊嚴：賴清德若扳不倒柯建銘跛腳到底

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月3日電（記者 方敬為）綠委蔡其昌宣布參選民進黨“立法院”黨團總召，挑戰現任者柯建銘，黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，蔡其昌的背後就是賴清德，據了解，其本身意願不高，新潮流大老利錦祥這次應是居中協調才說服蔡參選。但柯建銘的影響力不容小覷，要扳倒老柯不容易，若柯建銘順利連任，賴清德勢必跛腳到底。



莊嚴，2000年大選陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



民進黨“立院”黨團總召預計在春節後新會期改選，現任總召柯建銘、綠委蔡其昌已分別遞出意願表。曾任“立法院副院長”的蔡其昌並對外稱，“賴清德希望他在‘立法院’多多幫忙”。



針對賴清德鼓勵蔡其昌參選“立院”黨團總召，莊嚴表示，符合賴一貫性格，賴清德剛愎自用、用人唯親，無法忍受“立法院”黨團長期被柯建銘把持，事實上早在大罷免大失敗後，賴就想要拔掉柯建銘，只是沒有成功，只好在總召任期結束改選之際出招。



莊嚴指出，去年大罷免大失敗後，黨內柯建銘掀起逼宮浪潮，包括黨團幹事長吳思瑤等一票幹部請辭，就是要逼柯下台，但賴清德錯估柯建銘的耐受力，畢竟柯也是狠角色，在政壇打滾多年，黨內影響力大，賴清德也無從下手。



因此，莊嚴說，賴清德才協調蔡其昌出面挑戰柯建銘，但據他了解，蔡本身是無主觀意願，比較偏向臨危受命、趕鴨子上架，甚至可能請出新系大老利錦祥溝通說服，否則蔡其昌沒有理由去得罪柯，更沒有扛起這個鍋的動機。