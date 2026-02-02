丁仁方：藍白合現在沒目標　都各自喊話

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 資料照） 中評社高雄2月3日電（記者 蔣繼平）民眾黨創黨主席柯文哲日前拋“藍白分”分工合作模式引發熱議。南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方向中評社表示，柯文哲概念主要基於是沒有長遠布局思維、想要創造更大交換價值，以及自認是關鍵少數和誰都可合作，僅繫於柯文哲一念之間，若新會期在法案上出現綠白合，這也不是不可能，到時情況就會很複雜。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任。



丁仁方表示，柯文哲喜歡即興演出，腦筋靈活轉很快，想到什麼就脫口而出，但是比較沒有長遠布局思維。藍白合是長遠佈局，至少佈局到2028。國民黨談藍白合是希望2028大選合作，2026地方選舉基本上藍不需要白，是藍的自己內部擺不平。



丁仁方表示，現在民眾黨雖然是兩個太陽，就算柯文哲非黨主席，民眾黨還是柯文哲一人說了算，黃國昌擔任黨主席，也接不下柯文哲的地位，這是白營基本上的問題，主席再怎麼換，認同方向的還是看柯文哲，光環也是跟著柯文哲走。



丁仁方表示，只要柯文哲一直拋藍白合議題，就會影響未來藍白合作方向。黃國昌完全尊柯，柯說什麼都配合。問題是順柯的意，藍白合就看不到明顯的方向，頂多就是看到“立法院”的議事合作而已。但“立院”議事合作因為是反綠的關係。



丁仁方表示，柯文哲甚至還說藍白合是被綠逼出來的，賴清德若一開始和白的合作就不會現在這樣子，柯文哲心態上就是關鍵少數，白要和誰合就合，也可以綠白合。也可能是想說藍白合要來談，要藍釋放善意，變成說要創造更大的交換價值。



丁仁方表示，目前在縣市首長佈局上，黃國昌沒特別去主導藍白合這件事，各地選舉就是大家繼續衝，黃國昌去選新北市長，宜蘭縣長有前白委陳琬惠選到底，前白委張啟楷在嘉義市喊了老半天但沒人理。