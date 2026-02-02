粉紅超跑4月12日啟程　白沙屯拱天宮擲筊

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2026年徒步往雲林北港朝天宮進香2日擲筊擇日，4月12日深夜啟程，16日到北港、20日回宮，全程8天7夜。（圖：拱天宮提供） 中評社苗栗2月2日電／苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2026年徒步往雲林北港朝天宮進香日程，今天擲筊擇日，有“粉紅超跑”之稱的白沙屯媽祖將於4月12日深夜啟程，4月16日到北港、4月20日回宮，全程8天7夜。



白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香活動已傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，“媽祖帶路”成為最大特色；因白沙屯媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為“粉紅超跑”。



2025年苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港進香（俗稱繞境）吸引了破紀錄的人潮，報名隨香的“香燈腳”人數高達32萬9118人。這使得2025年成為史上最多人參與的一年，較2024年的約18萬人暴增，整體沿途參與人數估計超過70萬人次。



白沙屯拱天宮媽祖徒步進香依循傳統，於每年農曆12月15日由值年爐主向媽祖擲筊請示次年進香期程。



拱天宮今天辦理“丙午年往北港進香筊筶（跋杯）擇日”，由管委會主委洪文華等執事委員在殿前陪同值年爐主擲筊，先決定進香月份，再依序決定登轎、進火、回宮、開爐的日期及重要儀式時辰，以3聖筊為準。



擲筊結果，今年登轎時間為4月12日深夜11時55分（農曆2月26日子時），登轎就緒後媽祖鑾轎旋即出發；4月16日到北港；4月17日凌晨0時10分進火；4月20日下午4時10分回宮；5月1日開爐。

