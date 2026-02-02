顧立雄視導202彈藥廠　祝福官兵馬年行大運

台“國防部長”顧立雄2日上午赴軍備局第202廠視導。（照片：台軍方提供） 中評社台北2月2日電／農曆年將至，台“國防部長”顧立雄2日上午先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，實地了解產線運作概況，也代表賴清德慰勉官兵。並強調，202廠肩負軍方多型彈藥研製與生產重任，也屬高風險工作，務必重視安全並引進新式防護裝備。



“國防部”2日下午發布新聞稿表示，顧立雄上午先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，聽取任務簡報，實地了解產線運作概況；同時代表三軍統帥賴清德慰勉官兵，感謝大家堅守崗位，讓民眾得以安心過年。



顧立雄指出，軍備局第202廠肩負“國軍”多型彈藥研製與生產重任，相關作業屬高風險工作，單位務必要將安全防護視為首要，落實火工作業安全規範，完善作業流程、持續引進新式防護裝備，建構安全職場環境，強化人員教育訓練與災害應變處置能力，確保任務安全無虞。



顧立雄也提到，“國防”自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色。期勉大家持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求，也提前向全體官兵祝賀新春佳節愉快，感謝大家長年堅守崗位、辛勞付出，並祝福官兵及眷屬馬年行大運、闔家平安。